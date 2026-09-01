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01.09.2026 06:37:00
Fengfan Stock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fengfan Stock lud am 30.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.230 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.98 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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