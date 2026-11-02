Fengfan Stock: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fengfan Stock hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Fengfan Stock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.47 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch