Fenerbahce Futbol verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fenerbahce Futbol hat am 12.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.23 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fenerbahce Futbol 0.100 TRY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Fenerbahce Futbol im vergangenen Quartal 4.55 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fenerbahce Futbol 2.59 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch