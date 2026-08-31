FendX Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FendX Technologies hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FendX Technologies -0.100 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch