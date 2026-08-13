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13.08.2026 16:54:36
Fenaco: Trockenheit gefährdet Versorgung der Landwirtschaft nicht
Bern (awp/sda) - Die anhaltende Trockenheit gefährdet die Versorgung Schweizer Landwirtschaft nicht. Zu dieser Einschätzung kommt der Agrarkonzern Fenaco. Allerdings beeinflusse die Trockenheit den heimischen und europäischen Futtermarkt, so dass es wegen Futtermittelengpässen zu Einschränkungen beim Angebot kommen könne.
Herausforderungen bestehen derzeit vor allem in der Logistik und mit den damit verbundenen Lieferzeiten, wie die in Bern ansässige Fenaco, der unter anderen Volg und Landi angehören, am Donnerstag mitteilte. Die aktuelle Situation erfordere Flexibilität.
"Wir gehen heute davon aus, dass für die Schweizer Tierhalterinnen und Tierhalter genügend Futtermittel verfügbar sein werden, die Produktepalette aber Einschränkungen erfahren wird", wird Joseph von Rotz, Leiter der Rohwarenbeschaffung bei Fenaco Schweiz, zitiert. Man stelle zudem steigende Preise fest.
Dank einem internationalen Beschaffungsnetz und der engen Zusammenarbeit mit Produzenten und Handelspartnern könne man jedoch flexibel auf Veränderungen reagieren und die Versorgung der Kunden sicherstellen.
mk/
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