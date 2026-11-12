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12.11.2026 11:45:36
Fenaco hebt Lohnsumme um ein Prozent an
Bern (awp/sda) - Die Fenaco Genossenschaft hat sich mit den Gewerkschaften Unia und Syna auf eine Erhöhung der Lohnsumme um ein Prozent für das Jahr 2027 geeinigt. Mitarbeitende mit einem Monatslohn von bis zu 5000 Franken erhalten ab Januar monatlich 40 Franken mehr.
Die Vereinbarung gelte ab dem 1. Januar 2027, teilte die Gewerkschaft Syna am Donnerstag mit. Für Beschäftigte mit einem höheren Einkommen sind individuelle Anpassungen vorgesehen.
In den Betrieben der Lebensmittelindustrie steigt der Mindestlohn um 50 Franken auf 4050 Franken. Weitere Aufstockungen in diesem Segment erfolgen individuell und belaufen sich auf mindestens 20 Franken. Diese abweichende Regelung begründeten die Verhandlungspartner mit der anspruchsvollen wirtschaftlichen Lage in diesem Geschäftsbereich.
Sowohl das Unternehmen als auch die Gewerkschaften Unia und Syna bezeichneten die Einigung in der Mitteilung als positives Zeichen für künftige Verhandlungen. Damit würde die Kaufkraft der Mitarbeitenden gestärkt.
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