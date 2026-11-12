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12.11.2026 11:45:36

Fenaco hebt Lohnsumme um ein Prozent an

Bern (awp/sda) - Die Fenaco Genossenschaft hat sich mit den Gewerkschaften Unia und Syna auf eine Erhöhung der Lohnsumme um ein Prozent für das Jahr 2027 geeinigt. Mitarbeitende mit einem Monatslohn von bis zu 5000 Franken erhalten ab Januar monatlich 40 Franken mehr.

Die Vereinbarung gelte ab dem 1. Januar 2027, teilte die Gewerkschaft Syna am Donnerstag mit. Für Beschäftigte mit einem höheren Einkommen sind individuelle Anpassungen vorgesehen.

In den Betrieben der Lebensmittelindustrie steigt der Mindestlohn um 50 Franken auf 4050 Franken. Weitere Aufstockungen in diesem Segment erfolgen individuell und belaufen sich auf mindestens 20 Franken. Diese abweichende Regelung begründeten die Verhandlungspartner mit der anspruchsvollen wirtschaftlichen Lage in diesem Geschäftsbereich.

Sowohl das Unternehmen als auch die Gewerkschaften Unia und Syna bezeichneten die Einigung in der Mitteilung als positives Zeichen für künftige Verhandlungen. Damit würde die Kaufkraft der Mitarbeitenden gestärkt.

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.81 SRPBPU
Short 16’101.91 13.87 SBSIBU
Short 16’741.33 8.70 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’166.46 12.11.2026 11:52:25
Long 14’550.67 19.81 S0VVBU
Long 14’223.28 13.94 SVBHNU
Long 13’620.85 8.99 S3B2LU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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