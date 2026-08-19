Femto Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Femto Technologies präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32.15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch