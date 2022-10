Femsa schliesst Übernahme von Valora ab

Muttenz (awp) - Der mexikanische Nahrungsmittelriese Femsa hat wie erwartet per 7. Oktober 2022 die Übernahme des Kiosk-Konzerns Valora abgeschlossen. Femsa hält nun 97,77 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Valora.

Nun werde ein Squeeze-Out-Verfahren eingeleitet und die Kraftloserklärung der verbleibenden, sich im Publikum befindenden Aktien beantragt, schreibt Femsa in einer Mitteilung am Montag. Danach sollen die Valora-Aktien von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

pre/ra