Femasys: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Femasys hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.53 USD gegenüber -2.000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 45.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch