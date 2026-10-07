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07.10.2026 06:37:00
FELISSIMO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FELISSIMO hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 30.54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7.12 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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