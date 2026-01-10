|
10.01.2026 18:42:36
Feldschlösschen und Migros-Gruppe einigen sich im Preisstreit
Zürich (awp/sda) - Die Migros-Gruppe und Feldschlösschen haben sich im Preisstreit geeinigt. In den zur Migros gehörenden Denner-Filialen und bei Migrolino wird wieder das vollständige Sortiment von Feldschlösschen-Bieren zu den üblichen tiefen Preisen angeboten.
Die Denner-Medienstelle bestätigte am Samstagabend auf Anfrage eine entsprechende Meldung von "Blick". Die Einigung sei am Freitagabend zustande gekommen.
Am vergangenen Dienstag war der Preisstreit zwischen dem Orangen Riesen und der Bierbrauerei aus Rheinfelden bekannt geworden. Feldschlösschen teilte mit, der Konzern habe sich entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit seinen Produkten zu beliefern.
Neben den Feldschlösschen-Bieren waren auch internationale Biermarken und andere Getränke des zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Bierbrauers betroffen. Darunter befanden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne waren darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up.
