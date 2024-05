Feintool stellt die Feinschneidproduktion in Europa neu auf

Dies ist eine Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (KR) der SIX Exchange Regulation AG.

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Automobilsektor in Europa sind von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Hersteller sowie Lieferanten passen entsprechend ihre Produktions- und Geschäftsmodelle an. Feintool überprüft in diesem Rahmen laufend die strategische Aufstellung der Produktionskapazitäten und plant eine Veränderung in der Werksplanung in Europa.

Vor diesem Hintergrund wird der Feintool-Standort Lyss konsequent an seinen Stärken ausgerichtet und zukünftig mit den Kompetenzzentren Feinschneiden (inklusive Werkzeugbau) und Wasserstoff (Bipolarplatten) sowie dem Hauptsitz der Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft von Feintool leisten. Die Grossserienfertigung in Lyss - die exogenen Faktoren wie dem starken Schweizer Franken sowie hohen Arbeits- und Energiekosten ausgesetzt ist - kann nicht mehr wettbewerbsfähig betrieben werden. Geplant ist, diese bis Ende 2025 nach Tschechien zu verlagern.

Mit Blick auf eine bestmögliche Nutzung der Kompetenzen und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit hat Feintool ein Zukunftskonzept für Europa verabschiedet. Hierzu wird heute das Konsultationsverfahren mit der Personalvertretung am Standort Lyss eingeleitet und die Mitarbeitenden zu einer Information eingeladen. Es würden vor Ort rund 70 Stellen zur Disposition stehen. Feintool beschäftigt derzeit am Standort Lyss rund 200, weltweit an 17 Standorten 3200 Mitarbeitende.

Konsequente Fokussierung

«Die Neuausrichtung des Standorts Lyss wird im Interesse aller Stakeholder sorgfältig abgewogen und vorbereitet», erklärt CEO Torsten Greiner. «Feintool ist seit 1959 aus der Schweiz heraus auf heute 17 Standorte auf drei Kontinenten gewachsen. Mit den Kompetenzzentren Feinschneiden und Wasserstoff sowie dem Hauptsitz der Feintool-Gruppe kann die grosse Expertise in Lyss noch effektiver genutzt und im Rahmen einer Neuausrichtung optimiert aufgestellt werden.»

Die beabsichtigte Verschiebung bzw. Einstellung der Grossserienproduktion in Lyss bis Ende 2025 bedeutet die Verlagerung von Aufträgen in andere Werke in Europa, überwiegend an den Feintool Standort Most in Tschechien. Diese geplante Neuausrichtung benötigt Zeit und eine sorgfältige Vorbereitung in Abstimmung mit den Kunden und internen Fachabteilungen. Das Ergebnis der Feintool-Gruppe wird im Jahr 2024 voraussichtlich mit einem Restrukturierungsaufwand in Höhe von CHF 10 – 12 Millionen belastet. Nach Abschluss der Verlagerung soll eine nachhaltige Verbesserung des EBIT um CHF 7 Mio. pro Geschäftsjahr erreicht werden.

Bereit für die Zukunft

Mit den drei Kerntechnologien Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen ist Feintool bestmöglich auf die Marktbedürfnisse ausgerichtet und kann Kunden nach Wunsch die richtige Lösung liefern. Egal ob Elektro-, Hybrid- oder Verbrennerfahrzeug – Feintool hat für alle Fahrzeugklassen attraktive Lösungen innerhalb und ausserhalb des Antriebsstrangs. Dazu kommen die Anwendungen im Industriebereich und den erneuerbaren Energien. In Lyss wurde in den letzten Jahren beispielsweise die innovative FEINforming-Technologie zur Herstellung hochpräziser Bipolarplatten und Interconnects entwickelt. Diese Komponenten werden von der Wasserstoffwirtschaft als Herzstück für Brennstoffzellen und Elektrolyseure verwendet. Feintool hat in diesem Segment bereits Kunden in Asien und Europa gewinnen können.

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und ab 2025 in Indien präsent – mit rund 3200 Mitarbeitenden und 100 Auszubildenden. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 848 Millionen Schweizer Franken. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

