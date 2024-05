Feintool International-Aktie steigt: Verlagerung der Grossserien-Fertigung nach Tschechien

Es handle sich um die Grossserien-Fertigung, die exogenen Faktoren wie dem starken Schweizer Franken sowie hohen Arbeits- und Energiekosten ausgesetzt sei und hierzulande nicht mehr wettbewerbsfähig betrieben werden könne, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

70 der 200 Stellen in Lyss BE werden laut den Plänen wegfallen. Insgesamt beschäftigt Feintool weltweit an 17 Standorten 3200 Mitarbeitende. Weiterhin in Lyss bleiben sollen laut den Angaben die Kompetenzzentren Feinschneiden und Wasserstoff sowie der Hauptsitz der Gruppe.

Die Umstrukturierung hat finanzielle Folgen. Im laufenden Jahr werde sie das Ergebnis der Gruppe voraussichtlich um 10 bis 12 Millionen Franken belasten. Nach Abschluss der Verlagerung soll dann eine "nachhaltige Verbesserung" des operativen Gewinns (EBIT) um 7 Millionen pro Geschäftsjahr erreicht werden.

Hintergrund der Verlagerung sei, dass der Automobilsektor in Europa von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt sei. Hersteller sowie Lieferanten passten entsprechend ihre Produktions- und Geschäftsmodelle an. Daher habe auch Feintool die Aufstellung der Produktionskapazitäten überprüfen müssen.

Die Feintool-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 1,31 Prozent auf 17,45 Franken.

Lyss (awp)