Feintool gewinnt Auftrag für Wasserstoffantriebsprodukt in China

Das Unternehmen beliefert künftig einen "führenden Hersteller von Brennstoffzellen" mit sogenannten Bipolarplatten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Name des Auftraggebers und das Volumen werden nicht genannt.

Die bestellten Bipolarplatten werden laut den Angaben am Feintool-Standort in Taicang bei Shanghai produziert und kommen mehrheitlich in Nutzfahrzeugen, Bussen und PKW mit Wasserstoffantrieb zum Einsatz. Die Produktion soll bereits im kommenden Jahr starten.

Bipolarplatten bilden gemäss dem Communiqué den Kern von Brennstoffzellen. Die hochpräzisen Bauteile ermöglichen demnach einen effizienten Gasfluss und dienen der Kühlung sowie der elektrischen Verbindung. Mehrere hundert Bipolarplatten werden zu Stapeln geschichtet und formen den sogenannten Fuel Cell Stack. Feintool hat das Ziel, weltweit ein führenden Anbieter in diesem Bereich zu werden.

rw/uh

Lyss (awp)