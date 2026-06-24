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Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091

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Produktion in Indien 24.06.2026 08:45:37

Feintool-Aktie: Produktion in Fabrik in Pune gestartet

Feintool-Aktie: Produktion in Fabrik in Pune gestartet

Feintool hat seinen ersten Produktionsstandort in Indien eröffnet.

Feintool International
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Das Werk in der Metropolregion Pune ist auf Feinschneidteile für die Automobilindustrie ausgerichtet.

Die Produktion werde derzeit hochgefahren, teilte Feintool am Mittwoch mit. Zunächst sollen dort Teile für Sitzsysteme gefertigt werden. Später seien Erweiterungen in den Bereichen Umformen, E-Motorkerne und Wasserstoffanwendungen möglich.

Mit dem Werk folgt Feintool nach eigenen Angaben der Nachfrage von Kunden nach lokaler Produktion in Indien. Das Land sei der drittgrösster Automobilmarkt der Welt und gewinne zudem als Exportstandort an Bedeutung. Feintool betreibt nun 18 Produktionsstandorte in Asien, Europa und den USA.

yz/rw

Lyss/Pune (awp)

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