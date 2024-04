Feintool-Aktie grün: Feintool gewinnt in Europa Auftrag aus Wasserstoffwirtschaft

Der Autozulieferer wurde von einem namentlich nicht genannten Kunden aus Europa mit der Herstellung metallischer Einzelkomponenten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure beauftragt.

Das Auftragsvolumen bewege sich in einem ersten Schritt im Bereich von jährlich mehreren Millionen Euro, teilte Feintool am Mittwoch mit. "Der Auftrag bestätigt unsere Strategie mit der Ausrichtung auf die Zukunftsmärkte im Bereich der grünen Energie", erklärte Firmenchef Torsten Greiner in dem Communiqué.

Feintool-Papiere steigen an der SIX zeitweise um 0,29 Prozent auf 17,50 Schweizer Franken.

