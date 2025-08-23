Feintool-Aktie: Feintool erreicht Einigung mit Arbeitnehmervertretung in Deutschland

Der Standort wird nun nicht wie geplant geschlossen, sondern in kleinerem Rahmen fortgeführt.

Die Aktivitäten für den Automobilbereich würden wie geplant von Sachsenheim in andere Werke verlagert, teilte Feintool am Freitagabend mit. In Sachsenheim bleibe indes ein Teilbetrieb stehen, der sich künftig auf Industrieanwendungen konzentriere. Vom Abbau betroffene Mitarbeitende können zwischen einem Freiwilligenprogramm und einem Sozialplan wählen.

230 Arbeitsplätze bleiben in deutschen Werken

Nach Abschluss der Restrukturierung werden laut der heutigen Mitteilung an den geografisch nahen Standorten Vaihingen und Sachsenheim voraussichtlich rund 230 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Diese Zahl liege - bedingt durch natürliche Fluktuationen - leicht unter der im vergangenen Dezember genannten Zahl von rund 250 Arbeitsplätzen.

Darüber hinaus hat Feintool mit der Industriegewerkschaft Metall einen Haustarifvertrag abgeschlossen, nach welchem auch die bei Feintool verbleibenden Mitarbeitenden einen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens leisten werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Feintool Massnahmen angekündigt, um der Nachfrageschwäche zu begegnen. So wird die Grossserienproduktion von Lyss nach Tschechien verlagert. Zudem war geplant, die Produktion vom unprofitablen Werk im deutschen Sachsenheim ins zehn Kilometer entfernte Vaihingen und nach Tokod in Ungarn zu verlegen.

Die Anpassung der Kapazitäten an die "neue Realität" im europäischen Automobilsektor sollte 2026 abgeschlossen sein und werde eine Rentabilitätsverbesserung ermöglichen, hiess es dazu vor gut einer Woche anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen.

Finanzielle Auswirkungen bestätigt

Weiter bestätigt Feintool die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Massnahmen. Demnach fallen für das gesamte Programm Kosten von rund 47 Millionen Franken an, welche allerdings bereits vollständig im Geschäftsjahr 2024 zurückgestellt und durch Abschreibungen zum Teil bereits realisiert wurden.

Die erwarteten jährlichen Einsparungen von 15 Millionen Franken beziehen sich auf die Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe und sollen nach Abschluss der Umsetzung realisiert werden.

Lyss (awp)