Feintool-Aktie: Ehemaliger Feintool-Chef Fritz Bösch gestorben

Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Todesanzeige in diversen Tageszeitungen bekannt.

Bösch habe Feintool als sein Lebenswerk aufgebaut, weiterentwickelt und während 50 Jahren als Konzernchef, Verwaltungsrats- und Ehrenpräsident geprägt, heisst es in der Anzeige. Sein Unternehmertum, sein Pioniergeist und seine Überzeugungskraft blieben in bester Erinnerung.

Feintool war laut "Berner Zeitung" 1959 von Fritz Bösch und Wilfried Hügi in Biberist als Hügi & Bösch gegründet worden. Das Unternehmen ist heute ein internationaler Technologiekonzern, der sich auf dem Weg zur Umsatzmilliarde ist. Feintool verfügt über 16 Standorte auf drei Kontinenten und beschäftigt 2600 Mitarbeitende.

