BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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29.09.2026 10:45:00
Feiern für den guten Zweck: 16. BMW Benefizkonzert am 16. Oktober 2026 in der BMW Welt.
BMW Benefizkonzert findet am 16. Oktober 2026 bereits zum zehnten Mal in der BMW Welt statt. Sechs Live-Bands und Showakrobatik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm – der Reinerlös kommt Projekten zugute, die Kinder mit Behinderung unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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28.09.26
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25.09.26
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25.09.26
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25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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25.09.26
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