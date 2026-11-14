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14.11.2026 09:24:36

Fehlschlag bei Starship-Testflug

SpaceX
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STARBASE (awp international) - Bei einem weiteren Testflug seiner Riesen-Rakete Starship hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schon kurz nach dem Start einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eigentlich sollten erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden - doch es kam zu Komplikationen: Die untere Raketenstufe kehrte zwar kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.

Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk zunächst nicht mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe - des Boosters namens Super Heavy - dagegen bereits geklappt.

Wenigstens das Starship soll aufgefangen werden

Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Geplant ist, dass sie die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden und dann am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll. Einen solchen Versuch gab es vorher noch nie.

Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das grösste jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen./cah/DP/he

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