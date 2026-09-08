Fehlende Impulse in Wien: ATX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss

Am Dienstag beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’905.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 193.102 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 6’904.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.36 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’907.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’812.80 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’652.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6’005.89 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4’646.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 29.03 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2.75 Prozent auf 65.50 EUR), STRABAG SE (+ 2.11 Prozent auf 101.40 EUR), Verbund (+ 1.92 Prozent auf 61.00 EUR), EVN (+ 1.73 Prozent auf 29.40 EUR) und DO (+ 1.48 Prozent auf 205.50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-4.68 Prozent auf 167.20 EUR), Vienna Insurance (-3.37 Prozent auf 71.70 EUR), voestalpine (-1.87 Prozent auf 46.24 EUR), Erste Group Bank (-0.80 Prozent auf 123.60 EUR) und UNIQA Insurance (-0.76 Prozent auf 18.32 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 350’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.129 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie weist mit 7.66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch