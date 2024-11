Fehlende Impulse in New York: NASDAQ Composite am Mittag kaum verändert

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.00 Prozent höher bei 19’281.54 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.026 Prozent fester bei 19’286.46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19’281.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 19’191.13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’309.28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0.381 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’342.94 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2024, bei 17’187.61 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 13.11.2023, bei 13’767.74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 30.58 Prozent. Bei 19’366.07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’477.57 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 15.43 Prozent auf 7.30 USD), Ceragon Networks (+ 9.57 Prozent auf 2.81 USD), Intevac (+ 5.70 Prozent auf 2.69 USD), 3D Systems (+ 5.29 Prozent auf 3.58 USD) und Geospace Technologies (+ 4.21 Prozent auf 13.61 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Innodata (-11.46 Prozent auf 40.72 USD), Sangamo Therapeutics (-9.96 Prozent auf 2.44 USD), FreightCar America (-9.44 Prozent auf 9.21 USD), Scientific Games (-8.59 Prozent auf 93.70 USD) und SIGA Technologies (-5.24 Prozent auf 6.69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’649’787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.360 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.03 erwartet. Big 5 Sporting Goods-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.46 Prozent gelockt.

