Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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14.10.2026 17:58:12
Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Seitwärtstrend
Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.
Am Mittwoch beendete der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 25’307.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’278.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’447.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 25’505.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Wert von 25’040.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24’286.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.02 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3.14 Prozent auf 983.30 EUR), Merck (+ 3.13 Prozent auf 141.90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.35 Prozent auf 357.30 EUR), Airbus SE (+ 2.09 Prozent auf 190.32 EUR) und Bayer (+ 2.08 Prozent auf 45.07 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5.44 Prozent auf 135.28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 67.04 EUR), Zalando (-1.72 Prozent auf 23.96 EUR), Scout24 (-1.47 Prozent auf 73.80 EUR) und Commerzbank (-1.37 Prozent auf 38.09 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’614’651 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 224.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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