Fehlende Impulse in Frankfurt: DAX pendelt zum Start um die Nulllinie

Am Dienstag klettert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.00 Prozent auf 16’716.84 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1.663 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.160 Prozent auf 16’743.27 Punkte an der Kurstafel, nach 16’716.47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16’699.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16’743.27 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 16’759.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der DAX auf 15’128.11 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, stand der DAX bei 14’792.83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 1.24 Prozent auf 200.70 EUR), Sartorius vz (+ 1.14 Prozent auf 318.90 EUR), Deutsche Bank (+ 0.82 Prozent auf 12.82 EUR), SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 139.76 EUR) und adidas (+ 0.70 Prozent auf 177.98 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BASF (-2.12 Prozent auf 45.77 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 35.15 EUR), Siemens (-1.21 Prozent auf 158.84 EUR), Fresenius SE (-0.49 Prozent auf 28.42 EUR) und Heidelberg Materials (-0.48 Prozent auf 82.08 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 563’119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 160.342 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch