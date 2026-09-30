Feedforce: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Feedforce präsentierte in der am 29.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.23 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13.68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch