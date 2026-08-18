FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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18.08.2026 08:57:36
Fedex würdigt Firmengründer mit Retro-Lackierung
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
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17.08.26
|FedEx Aktie News: FedEx verteidigt am Montagabend Vortagesniveau (finanzen.ch)
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17.08.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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13.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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06.08.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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31.07.26
|FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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30.07.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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23.07.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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16.07.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|24.07.26
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|Bernstein Research
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|26.06.26
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|02.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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