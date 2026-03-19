FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
19.03.2026 21:55:35
FedEx Q3 Profit Rises
(RTTNews) - FedEx Corp. (FDX) Thursday reported third-quarter net income of $1.06 billion or $4.41 per share, compared to $0.91 billion or $3.76 per share last year.
Adjusted net income for the quarter was $1.26 billion or $5.25 per share, compared to $1.09 billion or $4.51 per share last year.
Revenues for the quarter were $24.0 billion, compared to $22.2 billion last year.
FedEx is revising its fiscal 2026 outlook, and now expects a 6.0% to 6.5% revenue growth rate year over year, compared to the prior forecast of 5% to 6% growth. Earnings per share is expected to be $16.05 to $16.85 before the MTM retirement plans accounting adjustments compared to the prior forecast of $14.80 to $16.00.
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
20:27
|FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt (finanzen.ch)
|
16:29
|FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:01
|Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.03.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.03.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)