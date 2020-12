FedEx Express Canada et Innomar Strategies démarrent la distribution du vaccin contre la COVID-19 de Moderna au Canada

Le vaccin destiné au Nord canadien aura parcouru plus de 10 000 kilomètres pour atteindre les centres de vaccination

MISSISSAUGA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW/ - FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX) et Innomar Strategies ont annoncé aujourd'hui le lancement des premières opérations de distribution du vaccin contre la COVID-19 de Moderna au Canada au nom du gouvernement canadien, le premier envoi devant arriver au centre de tri de Toronto de FedEx Express Canada cet après-midi. Une partie de cet envoi poursuivra son trajet vers les territoires pour faciliter la distribution du vaccin dans le Nord canadien. Le transport du vaccin sera simplifié grâce au vaste réseau de FedEx Express Canada, qui utilisera les capacités d'emballage et de stockage pour maintenir la chaîne du froid d'Innomar Strategies, membre du groupe AmerisourceBergen et plus important fournisseur de services de soutien aux patients de l'industrie pharmaceutique spécialisée au Canada.

Conformément à une exigence logistique clé du gouvernement fédéral, le vaccin est arrivé de Bruxelles, en Belgique, dans les 48 heures suivant l'approbation de Santé Canada. Le respect de l'échéancier a été rendu possible grâce à une collaboration de tous les instants avec le gouvernement du Canada, en vue de transporter davantage de doses du vaccin de l'Europe vers le Canada. La livraison du vaccin contre la COVID-19 nécessite la coordination d'un grand nombre d'intervenants dont des courtiers en douane, des aéroports, des équipes de transport terrestre et des équipes de sécurité interne, qui doivent travailler avec des organismes d'application de la loi à l'échelle provinciale et fédérale alors même que les fermetures générales et la fermeture des frontières sont chose courante.

La livraison du premier vaccin contre la COVID-19 de Moderna a ceci de particulier qu'il sera le premier à atteindre les Territoires du Nord-Ouest. La distribution du vaccin au Canada arrive peu après le démarrage des livraisons par le réseau FedEx des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna aux États-Unis, au début de décembre. FedEx est en bonne position pour expédier le vaccin contre la COVID-19 partout dans le monde, grâce à des solutions de contrôle de la température, à des capacités de suivi en temps quasi réel et à une équipe spécialisée en soins de santé qui facilitent le transport express des vaccins et d'autres produits des sciences biologiques.

Innomar stockera le vaccin en sécurité dans ses entrepôts canadiens conformes aux BPF. Équipés pour stocker des produits pharmaceutiques complexes, y compris ceux qui sont assujettis aux exigences de la chaîne du froid, ces entrepôts sont gardés à température contrôlée et munis de systèmes de surveillance validés pour les protéger contre les écarts de température. Avant leur envoi, les doses de vaccin seront placées dans des boîtes conformes aux spécifications de température indiquées par le fabricant.

Le vaccin sensible à la température sera rapidement transporté dans le réseau FedEx, où ses conditions de transport feront l'objet de rapports constants grâce à la technologie SenseAware de FedEx incluse dans les emballages. En effet, grâce au dispositif SenseAware, les équipes peuvent surveiller en continu les données critiques dont la température, l'emplacement et l'exposition à la lumière, afin d'assurer l'intégrité et la sécurité du vaccin et de faire en sorte qu'elles soient entièrement préparées à l'arrivée de l'envoi.

« Le mandat de distribution du vaccin au Canada qui nous a été confié par le gouvernement du Canada représente sans conteste l'un des efforts les plus importants de l'histoire de notre entreprise. Nous ressentons beaucoup de fierté et d'humilité à la pensée de pouvoir mettre notre réseau et notre expertise à la disposition de la population pour aider à mettre fin à la pandémie qui a eu d'importantes répercussions sur la santé et le mode de vie des Canadiens, a indiqué Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. La livraison de ce vaccin essentiel à la lutte contre la COVID-19 est une tâche très importante pour les milliers de membres de l'équipe de FedEx qui y travaillent sans relâche, mais plus encore, elle représente ce que nous sommes et ce que faisons. Lorsqu'on a besoin de nous, FedEx tient sa promesse. »

« Alors que les fournisseurs de soins de santé se préparent à administrer la première vague de doses de vaccins contre la COVID-19 partout au pays, nous veillerons à fournir tout le soutien logistique nécessaire pour que les résidents de l'ensemble des régions canadiennes aient accès rapidement et de manière sécuritaire au vaccin - maintenant et dans les mois à venir, explique Guy Payette, président d'Innomar Strategies. Cet envoi initial représente un jalon important dans le cadre des efforts consentis par le pays pour combattre la pandémie de COVID-19. Notre équipe chez Innomar est préparée et prête à appuyer le déploiement de ce premier envoi, ainsi que tous les envois subséquents du vaccin contre la COVID-19 que nous recevrons au cours des prochains mois. »

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises.

Innomar Strategies, le plus important fournisseur de services de soutien aux patients de l'industrie pharmaceutique spécialisée, fait partie du groupe AmerisourceBergen.

AmerisourceBergen offre des produits pharmaceutiques, des services offrant une plus grande valeur et des solutions aux entreprises pour améliorer l'accès aux soins.

Technologie SenseAware de FedEx

Chez FedEx, les renseignements sur un colis sont plus importants que le colis lui-même lorsqu'il chemine dans notre réseau. FedEx SenseAware Mobile, un dispositif multicapteurs, sera inséré dans les envois du vaccin pour aider à ce que ces livraisons sensibles à la température transitent rapidement et de manière sécuritaire dans les réseaux de FedEx Express en Europe et au Canada. Les agents au soutien en clientèle FedEx Priority Alert utilisent la technologie de suivi SenseAware pour surveiller l'emplacement, la température, l'humidité et l'exposition à la lumière des envois de vaccins en temps quasi réel et ce, depuis leur point d'origine jusqu'à leur destination.

