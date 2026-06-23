FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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23.06.2026 22:22:31
FedEx Corporation Reports Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - FedEx Corporation (FDX) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.60 billion, or $6.60 per share. This compares with $1.65 billion, or $6.88 per share, last year.
Excluding items, FedEx Corporation reported adjusted earnings of $1.53 billion or $6.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.6% to $25.0 billion from $22.2 billion last year.
FedEx Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.60 Bln. vs. $1.65 Bln. last year. -EPS: $6.60 vs. $6.88 last year. -Revenue: $25.0 Bln vs. $22.2 Bln last year.
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
20:27
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|FedEx Aktie News: FedEx fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.06.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Erste Schätzungen: FedEx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.06.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|01.06.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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