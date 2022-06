FedEx-Aktie zweistellig im Plus: FedEx steigert Dividende um mehr als die Hälfte

Die Quartalsdividende soll um 53 Prozent auf 1,15 US-Dollar je Aktie steigen, teilte der Konkurrent von UPS und der Deutschen Post DHL am Dienstag in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) mit. Die Ausschüttung soll am 11. Juli erfolgen und allen Anteilseignern zugutekommen, die am Ende des 27. Juni FedEx -Aktien halten. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an: Im US-Handel an der NYSE gewann die FedEx-Aktie 14,41 Prozent auf 229,95 US-Dollar.

MEMPHIS (awp international)