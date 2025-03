FedEx-Aktie sackt ab: FedEx senkt Umsatzausblick

Konzernchef Raj Subramaniam rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend nun mit einem stabilen bis leicht rückläufigen Umsatz, nachdem er bisher von einer in etwa stabilen Entwicklung ausgegangen war. Der revidierte Ausblick spiegele die anhaltende Schwäche und Unsicherheit in der US-Industrie wider, so der Manager. Darunter leide die Nachfrage nach Versandtdiestleistungen unter Geschäftskunden.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie soll 18,00 bis 18,60 US-Dollar erreichen, statt 19 bis 20 Dollar. Die mittlere Analystenschätzung liegt über dem oberen Ende des neuen Ziels - und dabei will der Rivale von DHL Group und UPS nun weniger Geld ins Geschäft investieren als bisher geplant.

Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal steigerte FedEx den Umsatz um gut zwei Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar (20,4 Mrd Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 4,51 Dollar. Analysten hatten beim Ergebnis je Aktie im Mittel etwas mehr auf dem Zettel.

Im NYSE-Handel sackt die FedEx-Aktie zeitweise 10,96 Prozent auf 219,22 US-Dollar ab.

/mis/gl

MEMPHIS (awp international)