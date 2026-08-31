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31.08.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx gibt am Nachmittag ab

FedEx Aktie News: FedEx gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 326,83 USD ab.

FedEx
264.66 CHF -0.94%
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Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 326,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 326,28 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,65 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 31'686 Aktien.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 5,56 Prozent zulegen. Bei 147,57 USD erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,85 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,88 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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