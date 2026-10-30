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30.10.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 316,22 USD.
Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 316,22 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die FedEx-Aktie legte bis auf 317,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 66'087 FedEx-Aktien.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 9,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,23 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,75 Prozent.
FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,87 USD belaufen. Am 28.10.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,19 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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