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30.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx fällt am Mittwochabend

FedEx Aktie News: FedEx fällt am Mittwochabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Zuletzt ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 285,51 USD.

FedEx
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Um 20:26 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 285,51 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 284,55 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 286,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 111'326 Stück.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 20,84 Prozent zulegen. Bei 149,74 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,55 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2027 wird am 28.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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