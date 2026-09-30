FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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30.09.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 286,81 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 286,81 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 285,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 286,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 23'127 FedEx-Aktien.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,79 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,81 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.01 Mrd. USD – ein Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,37 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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