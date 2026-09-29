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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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29.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx gibt am Abend nach

FedEx Aktie News: FedEx gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 286,97 USD.

FedEx
238.19 CHF 1.07%
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Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 286,97 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 285,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58'659 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 149,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 47,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,81 USD aus. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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