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29.09.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagnachmittag tiefer

FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 288,01 USD.

FedEx
238.19 CHF 1.07%
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Die FedEx-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 288,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'685 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 287,63 USD. Bei 289,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 19'685 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 19,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 92,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,81 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 23.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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