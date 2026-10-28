FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr rutschte die FedEx-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 302,03 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'729 Punkten steht. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 298,45 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 306,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 120'504 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Gewinne von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 82,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,00 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die FedEx-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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