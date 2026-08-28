Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von FedEx

FedEx Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von FedEx

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 330,03 USD.

FedEx
267.17 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 330,03 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Bei 328,95 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 332,38 USD. Bisher wurden via New York 56'913 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 55,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten