FedEx Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von FedEx

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 330,03 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Bei 328,95 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 332,38 USD. Bisher wurden via New York 56'913 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 55,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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