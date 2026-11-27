Um 20:26 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 311,60 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Bei 312,71 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 311,00 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128'301 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 177,69 USD fiel das Papier am 05.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 42,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,14 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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