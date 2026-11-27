Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 309,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 312,71 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 311,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 12'706 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,32 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 177,69 USD am 05.12.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 USD aus. Am 28.10.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umsetzen können.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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