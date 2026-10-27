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27.10.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Dienstagabend freundlich

FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

FedEx
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Das Papier von FedEx legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 307,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 307,20 USD zu. Bei 302,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'047 FedEx-Aktien.

Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 163,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,84 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,00 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von FedEx.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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