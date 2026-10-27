FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 304,66 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 305,65 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,56 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 53'049 Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,29 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 86,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,00 USD belaufen. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die FedEx-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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