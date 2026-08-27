FedEx Aktie News: FedEx am Abend billiger

Um 20:26 Uhr ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 334,10 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 332,06 USD. Bei 333,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 45'023 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (147,57 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 55,83 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,60 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient