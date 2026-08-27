FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag schwächer

Die FedEx-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 332,66 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 332,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 19'159 FedEx-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Gewinne von 3,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 147,57 USD fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 23.06.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 6,88 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von FedEx wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 23.09.2027 dürfte FedEx die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,36 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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