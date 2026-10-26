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26.10.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gefragt

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 302,04 USD.

FedEx
248.27 CHF 1.11%
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Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 302,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 304,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 300,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 64'684 FedEx-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,16 Prozent.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,11 USD belaufen. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,46 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,49 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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