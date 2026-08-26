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26.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gesucht

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gesucht

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 337,55 USD.

FedEx
272.81 CHF 1.64%
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Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 337,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 340,83 USD. Bei 333,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 56'593 FedEx-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 147,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,85 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,88 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 vorlegen. Am 23.09.2027 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
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