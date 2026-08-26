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26.08.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Mittwochnachmittag fester

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 338,04 USD zu.

FedEx
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 338,04 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 338,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'876 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,06 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,57 USD am 05.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 23.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von FedEx wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 23.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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