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25.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx reagiert am Abend positiv

FedEx Aktie News: FedEx reagiert am Abend positiv

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 284,77 USD zu.

FedEx
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Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 284,77 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 285,76 USD zu. Bei 281,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 86'945 FedEx-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 47,42 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,81 USD je FedEx-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.01 Mrd. USD – ein Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von FedEx wird am 28.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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