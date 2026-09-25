FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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25.09.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 281,06 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 281,06 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 281,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 281,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27'794 FedEx-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,74 USD am 11.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,72 Prozent.
Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,81 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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